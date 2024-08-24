День Независимости Украины 2024 - Google выпустил праздничный дудл

Человек перед ноутбуком с Google. Иллюстративное фото: Canva

В эту субботу, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. По этому случаю американская корпорация Google посвятила свой новый дудл этому национальному и важному для каждого украинца празднику.

Об этом техногигант сообщил в своем блоге.

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Новый дудл в честь Дня Независимости Украины. Источник: Google

"33 годовщина независимости является признанием стойкости украинского народа и благодарностью за всех, кто пожертвовал для нации в прошлом и настоящем", — подписали свою работу в Google.

Отметим, что в прошлом году дудл создала художница из Киева Полина Дорошенко. В 2022 году Google поздравил украинцев с Днем Независимости авторством харьковской художницы Ольги Штонды, а "дудл Независимости-2021" имел стилизованное изображение казацкой чайки с трезубцем на парусах.

Дудл в День Независимости-2023. Источник: Google

Дудл в День Независимости-2022. Источник: Google

Дудл в День Независимости-2021. Источник: Google 1/3 ​ 3

День Независимости 2024 — что известно

Напомним, в субботу, 24 августа, Украина празднует 33-ю годовщину по провозглашению Независимости. Новости.LIVE рассказали о том, как выглядели торжественные военные парады, посвященные государственному празднику.

С праздником украинцев уже поздравили президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Александр Сырский и экс-главком Валерий Залужный.

А также к поздравлениям присоединились и бойцы Сухопутных войск ВСУ во главе с командующим Александром Павлюком.