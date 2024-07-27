День медика в Украине — Зеленский вручил награды врачам

Президент Украины Владимир Зеленский поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником. Фото: ОП

В субботу, 27 июля, Институту травматологии и ортопедии НАМН Украины был назначен статус национального. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Президент поздравил медиков с профессиональным праздником

В День медицинского работника Зеленский посетил Институт травматологии и ортопедии и отметил, что там еженедельно проводят около 300 операций, большинство из которых сверхсложные. Он подчеркнул, что работа медиков заслуживает особой похвалы.

Глава государства также поблагодарил за их преданность и профессионализм, которые помогают спасать жизнь даже в сложных условиях войны.

Медики слушают речь Зеленского. Фото: ОП

Президент отметил, что все медицинские учреждения в Украине ощущают последствия войны, принимая раненых или подвергаясь обстрелам.

"Даже после таких жестоких российских атак, как против "Охматдета" и еще сотен больниц, разрушенных или поврежденных российскими обстрелами, мы не теряем способности нашей медицины спасать жизнь. Это исключительно ваш профессионализм, ваша сила, ваш характер, которые работают ради всей Украины . Спасибо!" — сказал Зеленский.

Президент награждает врача. Фото: ОП

Во время визита украинский лидер почтил минутой молчания память погибших на войне врачей и медиков.

Президент поздравил работников Института и военных врачей с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Кроме того, Зеленский пообщался с военными, проходящими лечение в Институте, поблагодарил их за защиту страны и вручил им государственные награды.

Глава государства пообщался с военными, проходящими лечение в Институте. Фото: ОП

Также мы сообщали, что 4 июля в День Национальной полиции Украины 20 стражей порядка были награждены орденами. Они отличились в защите Украины от российских оккупантов.

Во время визита в Донецкую область глава государства посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады и вручил награды боевым медикам.