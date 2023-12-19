Зеленский о демобилизации — мы не можем потерять самых смелых людей
19 декабря 2023 19:10
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE
Вопрос демобилизации сейчас один из важнейших, его нужно решить в первую очередь и до привлечения дополнительных мобилизационных сил. Надо наработать план, даже если для этого потребуются изменения в законодательство.
Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на своей итоговой пресс-конференции.
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