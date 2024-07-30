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Зеленский проинспектировал строительство оборонных рубежей на Волыни — откуда может быть угроза

30 июля 2024 13:59
Дмитрий Галушка - Редактор
Ситуация на границе – президент Зеленский побывал на Волыни
Президент Украины Владимир Зеленский проверяет фортификации на Волыни. Фото: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Волынской области и проверил строительство фортификаций на северной границе нашего государства. Прежде всего, речь идет об участках границы, где Украина граничит с Россией и Беларусью.

Об этом Зеленский сообщил во вторник, 30 июля.

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Укрепление северной границы

"Волынь. Строительство фортификаций и совещание безопасности относительно наших северных регионов. Основное внимание — защите нашей государственной границы в областях, граничащих с Россией и Беларусью", — рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Силы обороны продолжают усиливать границу Украины. Глава ГНСУ Сергей Дейнеко доложил президенту о защите границы. В частности, о количестве привлеченных воинов, их способностях и вооружениях.

"Благодарю всех, кто работает ради защиты и прочности Украины", — отметил глава государства.

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Совещание по ситуации на северной границе. Фото: Офис президента

Фортификации на границе с Беларусью

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на границе с Беларусью были построены противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями.

На направлениях вероятного движения бронированной техники врага установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава.

инспекция границы
Зеленский инспектирует границу на Волыни. Фото: Офис президента

Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил важные предприятия Полтавской области. Также глава государства встретился с представителями бизнеса в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Напомним, Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 29 июля провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. На встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Владимир Зеленский Офис президента Беларусь Украина военные война в Украине війна Россия

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