Ситуация на границе – президент Зеленский побывал на Волыни

Зеленский проинспектировал строительство оборонных рубежей на Волыни — откуда может быть угроза
Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Волынской области и проверил строительство фортификаций на северной границе нашего государства. Прежде всего, речь идет об участках границы, где Украина граничит с Россией и Беларусью.
Об этом Зеленский сообщил во вторник, 30 июля.
Укрепление северной границы
"Волынь. Строительство фортификаций и совещание безопасности относительно наших северных регионов. Основное внимание — защите нашей государственной границы в областях, граничащих с Россией и Беларусью", — рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Силы обороны продолжают усиливать границу Украины. Глава ГНСУ Сергей Дейнеко доложил президенту о защите границы. В частности, о количестве привлеченных воинов, их способностях и вооружениях.
"Благодарю всех, кто работает ради защиты и прочности Украины", — отметил глава государства.
Фортификации на границе с Беларусью
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину на границе с Беларусью были построены противотанковые рвы, заградительные заборы и взводные опорные пункты с огневыми позициями.
На направлениях вероятного движения бронированной техники врага установлены железобетонные конструкции и защитные сооружения для укрытия личного состава.
Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил важные предприятия Полтавской области. Также глава государства встретился с представителями бизнеса в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".
Напомним, Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 29 июля провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. На встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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