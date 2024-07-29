Зеленський поділився деталями візиту на Полтавщину

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський відвідав важливі підприємства Полтавської області. Також глава держави зустрівся з представниками бізнесу в межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Про це Зеленський повідомив в Telegram у понеділок, 29 липня.

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"Полтавщина. Відвідав важливі підприємства, зокрема релоковане, яке спеціалізується на виробництві автотранспортних засобів", — йдеться в повідомлені.

Президент поспілкувався і з працівниками виробництва. Особливу увагу було зосереджено на покращенні системи протиповітряної оборони та забезпеченні електроенергією.

"Дякую всім, хто продовжує працювати. Дуже важливо, щоб економіка була в Україні. Це допомога нашим воїнам", — додав Зеленський.

На Полтавщині президент також зустрівся з підприємцями та працівниками в рамках економічної платформи "Зроблено в Україні".

"Важливо зберегти все те, що робиться, і те, що зроблено в Україні. Дякую всім нашим підприємцям і працівникам за роботу, за ідеї, за те, що зберігаєте і створюєте робочі місця", — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області 29 липня провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в регіоні. На зустрічі були присутні мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також Зеленський відвідав передовий командний пункт Сил спеціальних операцій Збройних сил України у районі Вовчанська. Він привітав спецпризначенців з їхнім професійним святом та вручив нагороди.