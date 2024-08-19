Зеленский заявил, что ВСУ контролируют 92 населенных пункта Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сейчас контролируют более 1 250 квадратных километров территории Курской области и 92 населенных пункта. Глава государства добавил, что также операция в Курщине стала самой значительной инвестицией в процесс освобождения украинцев из российского плена.

Об этом президент сообщил в Telegram в понедельник, 19 августа.

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"Реальный успех наших воинов говорит сам за себя: наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы", — заявил Зеленский.

Он отметил, что украинские превентивные оборонные меры являются наиболее эффективным способом противодействия российскому террору и усложнением ситуации для Российской Федерации.

"Мы сейчас имеем чрезвычайно важное идеологическое изменение, а именно: вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по отношению к России, царившая в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что в этой войне все зависит от смелости. Он добавил, что важно, чтобы украинские партнеры были синхронны с нами в решительности. В таком случае, по его словам, у России не останется ни одного другого шага, кроме справедливого мира.