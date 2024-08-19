Зеленський заявив, що ЗСУ контролюють 92 населені пункти Курської області

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили наразі контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території Курської області та 92 населені пункти. Глава держави додав, що також операція на Курщині стала найзначнішою інвестицією в процес звільнення українців з російського полону.

Про це президент повідомив в Telegram у понеділок, 19 серпня.

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"Реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе: наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти свою територію від таких наших захисних дій дуже красномовні", — заявив Зеленський.

Він зазначив, що українські превентивні оборонні заходи є найефективнішим способом протидії російському терору та ускладненням ситуації для Російської Федерації.

"Ми зараз маємо надзвичайно важливу ідеологічну зміну, а саме: уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею", — зауважив глава держави.

Президент підкреслив, що в цій війні все залежить від сміливості. Він додав, що важливо, щоб українські партнери були синхронними з нами в рішучості. В такому випадку, за його словами, в Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру.