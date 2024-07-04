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Зеленский провел Ставку Верховного Главнокомандующего — что обсуждали

4 июля 2024 20:45
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Зеленский провел Ставку 4 июля – какие результаты
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 июля, провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Во время заседания военно-политическое руководство страны обсудило применение дронов и РЭБ.

Видео обращения обнародовала пресс-служба Президента в Telegram.

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В ходе длительного заседания среди основного в докладах были дроны и средства РЭБ — их производство в Украине, финансирование, снабжение и применение.

"Вся конкретика, от наиболее востребованных на фронте, в частности FPV. Конечно, максимум внимания и нашим дальнобойным дронам", — сказал президент.

Заслушали командующего Вадима Сухаревского, главу Минцифры Михаила Федорова, министра стратегических отраслей Александра Камышина, командующего Воздушными силами Николая Олещука и приняли очень важные решения. По словам Зеленского, результаты этих решений со временем будут видны по ситуации на фронте.

Также доложил Министр обороны Рустем Умеров по поводу деталей поездки в США, в частности переговоров, а главное — реализации тех оборонных пакетов, которые уже были объявлены, но еще не поставлены в Украину.

В то же время Главком Александр Сырский проинформировал о ситуации на основных направлениях: больше всего боев на Покровском направлении, на Донеччине, сейчас укрепляют каждое направление — от Харьковщины до юга.

"И я благодарен каждой бригаде, благодарен каждому солдату, каждому командиру, которые действительно устойчивы, действительно метки", — подчеркнул украинский лидер.

Особенно он отметил 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, 44-ю и 55-ю отдельные артиллерийские бригады, 71-ю отдельную егерскую бригаду, 108-ю отдельную бригаду ТрО и 110-ю отдельную механизированную бригаду.

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Скриншот поста Зеленского
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Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что без разрешения США на удары по территории России нет смысла использовать предоставленные Украине ракеты ATACMS.

Также мы писали, что в День Национальной полиции Зеленский наградил орденами 20 стражей порядка. Они отличились в защите Украины от российских оккупантов.

Владимир Зеленский Михаил Федоров Александр Камышин Ставка верховного главнокомандующего Александр Сырский Умеров

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