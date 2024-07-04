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Зеленський різко відреагував на критику щодо Єрмака

4 липня 2024 14:12
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Єрмак є потужним менеджером — Зеленський прокоментував критику в бік голови ОПУ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак виконує ті завдання, які йому ставить глава держави. Будь-які звинувачення щодо керівника ОП — політика тих, хто не задоволений чинним президентом України.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Bloomberg, відео якого опублікувала пресслужба глави держави у четвер, 4 липня.

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За словами Зеленського, Росія запускала багато дезінформації в медіа, що нібито не президент ухвалює рішення щодо України, не він контролює партію тощо.

"Єрмак потужний менеджер, один із дуже потужних менеджерів у моїй команді. Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я, і він виконує ці завдання", — сказав глава держави.

Він наголосив, що будь-які звинувачення щодо голови Офісу президента — політика тих, хто не задоволений чинним президентом України.

"Так завжди, коли ви хочете послабити ту чи іншу людину — ви будете бити по команді. А коли ви доб'єте команду цієї людини — ви почнете бити по цьому президенту. Це і є політика тих, хто не задоволений мною. А мною не задоволені не тілько росіяни. Росіяни передусім різними спробами хотіли знищити мене, тому що для них це план окупації. Вони також це лобіювали і в інших країнах світу. На жаль не тільки росіяни хочуть слабкого президента України", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак увійшов до списку ста найвпливовіших людей світу за версією Time у 2024 році. Він став єдиним з українців, хто потрапив до цього рейтингу.

Також ми писали, що співрозмовники в оточенні Президента України Володимира Зеленського припускають, що він "втомився" і хоче звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля

Володимир Зеленський Офіс президента Андрій Єрмак Україна політики президент критика

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