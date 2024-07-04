Ермак является мощным менеджером — Зеленский прокомментировал критику в сторону главы ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак выполняет те задачи, которые ему ставит глава государства. Любые обвинения в отношении руководителя ОП — политика тех, кто не удовлетворен действующим президентом Украины.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Bloomberg, видео которого опубликовала пресс-служба главы государства в четверг, 4 июля.

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По словам Зеленского, Россия запускала много дезинформации в медиа, что якобы не президент принимает решение по Украине, не он контролирует партию и тому подобное.

"Ермак — мощный менеджер, один из очень сильнейших менеджеров в моей команде. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я, и он выполняет эти задачи", — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что любые обвинения в отношении главы Офиса президента — политика тех, кто не удовлетворен действующим президентом Украины.

"Так всегда, когда вы хотите ослабить того или иного человека — вы будете бить по команде. А когда вы добьете команду этого человека — вы начнете бить по этому президенту. Это и есть политика тех, кто не доволен мной. А мной недовольны не только россияне. Россияне прежде всего разными попытками хотели уничтожить меня, потому что для них это план оккупации. Они также лоббировали это и в других странах мира. К сожалению, не только россияне хотят слабого президента Украины", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак вошел в список ста самых влиятельных людей мира по версии Time в 2024 году. Он стал единственным из украинцев, кто попал в этот рейтинг.

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