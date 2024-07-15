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Зеленский рассказал о подготовке ко второму Саммиту мира и участии России

15 июля 2024 17:25
Евгения Брюховецкая - редактор
Второй саммит мира - Зеленский рассказал о подготовке Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время Саммита мира в Швейцарии месяц назад заявил, что цель второго саммита — зафиксировать реальное завершение войны. В то же время, в российском МИД эту конференцию назвали "мошенничеством".

Это глава государства прокомментировал во время пресс-конференции в понедельник, 15 июля.

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Второй саммит мира

По словам Зеленского, в конце июля — начале августа будет первая встреча на уровне министров, советников безопасности по заключению Саммита мира. Скорее всего, она состоится в Катаре и будет касаться энергетической безопасности — там будет полностью подготовлен план по этому поводу.

А уже в августе планируется встреча в Турции по поводу свободного мореходства и там будет вопрос продовольственной безопасности, для чего будет разработан план.

Также в сентябре хотят организовать встречу в Канаде по гуманитарному направлению, обмену пленных и возвращению детей и там будет разработан план.

"Я считаю, что как мы шли — за таким планом мы и продолжим идти. После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов и я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план", — рассказал украинский лидер.

Он добавил, что если эти три пункта удастся реализовать и если будет полностью готовый план — со стороны партнеров будет все сделано. Поэтому Украина готова максимально приблизить второй саммит и ожидает, что представители России там будут.

Кроме того, Зеленский прокомментировал, как передача самолетов F-16 повлияет на ход событий на фронте в Украине.

Также президент отметил, что в Украине не хватает тренировочных площадок для подготовки мобилизованных. Власть работает над тем, чтобы их увеличить.

Владимир Зеленский переговоры Швейцария война в Украине Россия Саммит Мира в Швейцарии

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