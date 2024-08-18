Украина создает буферную зону в Курской области — Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Украина сейчас должна уничтожить как можно больше российского потенциала. Также важно проводить контрударную работу.

Об этом в воскресенье, 18 августа, в вечернем обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, к снижению потенциала оккупантов и контрударных мер можно отнести действия ВСУ на территории России.

"Основная задача наших оборонных действий в целом — уничтожить как можно больше российского потенциала, потенциала войны и проводить максимум контрударной работы. В частности, это и создание буферной зоны на территории агрессора — наша операция в Курской области", — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что любые потери россиян приближают к окончанию войны.

"Все, что наносит урон российской армии, российскому государству, их оборонке и их экономике — все это помогает нам не допускать расширения войны и приближать справедливое окончание этой агрессии. Справедливый мир для Украины", — добавил украинский лидер.

Зеленский также подчеркнул, что получил сегодня хорошие известия с фронта.

"Есть сегодня хорошие, нужные нам результаты в уничтожении российской техники под Торецком", — отметил он.

Президент также обратился к Западным партнерам с просьбой ускорить поставки оружия.