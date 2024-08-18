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Зеленський у вечірньому зверненні назвав мету операції ЗСУ у Курській області

18 серпня 2024 22:53
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Україна створює буферну зону на Курщині — Зеленський зробив заяву
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Україна зараз має знищити якомога більше російського потенціалу. Також важливо проводити контрударну роботу.

Про це в неділю, 18 серпня, у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський

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За словами Зеленського, до зниження потенціалу окупантів і  контрударних заходів можна віднести дії ЗСУ на території Росії.

"Основне завдання наших оборонних дій загалом — знищити якомога більше російського потенціалу, потенціалу війни, і проводити максимум контрударної роботи. Зокрема це і створення буферної зони на території агресора — наша операція в Курській області", — сказав Президент.

Глава держави наголосив, що будь-які втрати росіян наближають закінчення війни. 

"Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці — все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир для України", — додав український лідер.

Зеленський також підкреслив, що отримав сьогодні гарні звістки з фронту.

"Є за сьогодні хороші, потрібні нам результати у знищенні російської техніки під Торецьком", — відзначив він.

Президент також звернувся до Західних партнерів з проханням пришвидшити постачання зброї.

Зеленський
Повідомлення Зеленського у Facebook

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