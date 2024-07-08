Зеленский отреагировал на предложение избрать посредником в переговорах с РФ Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в переговорах между Украиной и Россией посредниками могут выступать только сильнейшие международные союзы. Это стало его ответом на вопрос, может ли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выполнять роль посредника в переговорах.

Об этом сообщило издание DW в понедельник, 8 июля.

Читайте также:

Зеленский о визите Орбана в Москву

В пятницу, 5 июля, Орбан прибыл в Москву для встречи с лидером Кремля Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба венгерского правительства, темой разговора являлась возможность установления перемирия в войне России против Украины.

"Нужно сделать много шагов для приближения завершения войны, но самое важное, что мы установили контакт, и я продолжу работать в этом направлении", — заявил Орбан на пресс-конференции после переговоров в Кремле.

Зеленский прокомментировал этот визит во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском, отметив, что не знал о планах Орбана отправиться в Москву после их встречи в Киеве.

Может ли Орбан стать посредником между Украиной и РФ

Он подчеркнул, что Орбан не может быть посредником между Украиной и РФ, а только страны или объединения с мощной армией или экономикой могут повлиять на Россию.

"После посещения Киева Орбан полетел в Москву, и я не знал о его планах. Это его независимый выбор. Может ли он быть посредником? Нет. Могут быть посредниками только серьезные союзы, имеющие очень сильную армию или значительную экономику, влияющую на Россию", — отметил глава государства.

Зеленский назвал потенциальными посредниками США, Китай или Европейский Союз в целом, а не отдельную страну ЕС. Он добавил, что если Путин встречается с той или иной страной, это не означает, что он хочет закончить войну.

"Путин может демонстрировать шаги к завершению войны, но за этим всегда следует кровавая демонстрация, как это произошло сегодня утром в Украине", — подчеркнул Президент Украины.

Ранее мы писали, что в Офисе Президента Украины прокомментировали визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву. Там заявили, что это событие — плохой сигнал для репутации Европейского Союза.

Также мы сообщали, что премьер-министр Чехии Петр Фиала обвинил Орбана в том, что благодаря его политике Венгрия играет на стороне России.