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Зеленский посетил важные предприятия в Полтавской области

29 июля 2024 21:28
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Зеленский поделился деталями визита в Полтавскую область
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский посетил важнейшие предприятия Полтавской области. Также глава государства встретился с представителями бизнеса в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Об этом Зеленский сообщил в Telegram в понедельник, 29 июля.

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"Полтавщина. Посетил важные предприятия, в том числе релоцированное, специализирующееся на производстве автотранспортных средств", — говорится в сообщении.

Президент пообщался и с производственниками. Особое внимание было уделено улучшению системы противовоздушной обороны и обеспечению электроэнергией.

"Благодарю всех, кто продолжает работать. Очень важно, чтобы экономика была в Украине. Это помощь нашим воинам", — добавил Зеленский.

В Полтавской области президент также встретился с предпринимателями и работниками в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

"Важно сохранить все то, что делается, и то, что сделано в Украине. Спасибо всем нашим предпринимателям и работникам за работу, за идеи, за то, что храните и создаете рабочие места", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 29 июля провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. На встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также Зеленский посетил передовой командный пункт Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в районе Волчанска. Он поздравил спецназовцев с их профессиональным праздником и вручил награды.

Владимир Зеленский Украина Полтава Полтавская область президент предприятия

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