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Зеленский вручил ордена полицейским, защищающим Украину от агрессии России

4 июля 2024 14:57
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
День Национальной полиции Украины 4 июля — Зеленский вручил награды правоохранителям
Президент Украины Владимир Зеленский награждает полицейского. Фото: ОП
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В День Национальной полиции Украины 20 стражей порядка были награждены орденами. Они отличились в защите Украины от российских оккупантов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 4 июля.

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По словам Президента, сотрудники полиции вместе с другими составляющими Сил обороны и безопасности защищают Украину от россиян. Также правоохранители обеспечивают правопорядок в городах и селах.

"Национальная полиция осуществляет эвакуацию наших людей из прифронтовых городов и сел и помогает находящимся под российскими обстрелами. Полицейские всегда прибывают на места попаданий российских ракет и дронов, всегда одними из первых оказывают помощь абсолютно всем пострадавшим", — отметил Зеленский.

Он добавил, что подразделение Национальной полиции Украины "Белые ангелы" с 24 февраля 2022 года спасло из самых опасных районов вблизи линии фронта более 10 тысяч семей, в том числе 2,5 тысяч детей.

По словам Зеленского, за два года войны около 850 полицейских получили государственные награды.

"Сегодня вручил государственные награды 20 сотрудникам Нацполиции: ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степени, княгини Ольги ІІІ степени и Даниила Галицкого", — подытожил глава государства.

Ранее Зеленский вручил государственные награды отдельным гражданам. Речь идет о воинах, родных военных и представителях разных профессий.

Также во время визита в Донецкую область глава государства посетил стабилизационный пункт 47-й отдельной механизированной бригады и вручил награды боевым медикам .

Владимир Зеленский война зоозащитники полиция Украина награда президент война в Украине

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