Зеленский обратился в День памяти защитников и защитниц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине в четверг, 29 августа, отмечают День памяти защитников и защитниц, отдавших свою жизнь ради государства. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по этому поводу.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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"Сегодня Украина чествует память всех своих защитников и защитниц. Всех, кто сражался ради нашего государства, ради украинской независимости и отдал самое дорогое — свою жизнь", — говорится в сообщении.

Зеленский напомнил, что 10 лет назад, в августе 2014 года, российские оккупанты совершили одно из самых подлых преступлений этой войны — убили сотни украинских воинов под Иловайском. Он подчеркнул, что это было спланированное, циничное российское преступление, которое Украина никогда не забудет и не оставит безнаказанным.

Флаги на площади Независимости. Фото: Telegram/Zelenskiy

Флаги на площади Независимости. Фото: Telegram/Zelenskiy

Флаги на площади Независимости. Фото: Telegram/Zelenskiy

Стена памяти героев Украины. Фото: Telegram/Zelenskiy

Стена памяти героев. Фото: Telegram/Zelenskiy

Флаги на площади Независимости. Фото: Telegram/Zelenskiy

Флаги на площади Независимости. Фото: Telegram/Zelenskiy

Флаги на площади Независимости. Фото: Telegram/Zelenskiy

Флаги на площади Независимости. Фото: Telegram/Zelenskiy

Флаги на площади Независимости. Фото: Telegram/Zelenskiy 1/10 ​ 10

Украинский лидер отметил, что мы будем всегда помнить каждого и каждую, чьи жизнь унесла эта война и не простим России ни одной уничтоженной украинской жизни.

"Вечная память всем нашим героям! И благодарю всех, кто не забывает, кто чествует и помогает родным наших павших воинов", — добавил президент.