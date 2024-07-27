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Зеленский взял участие в конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью — что говорил

27 июля 2024 16:19
Виктория Козырь - редактор
Реабилитация военных — Зеленский выступление на когрессе по военной медицине и ментальному здоровью
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 июля, принял участие в первом ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью "Воин: жизнь, здоровье, боеспособность". Он отметил необходимость создать систему реабилитации наивысшего уровня.

Об этом украинский лидер сказал во время своего выступления.

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Глава государства подчеркнул, что войско Украины доказало свою современность и силу, способные установить желаемый мир в стране.

"Когда мы справедливо говорим о необходимости оружия, должны не забывать, что поддержка и защита наших воинов — это также оружие. Наша независимость крепко держится на наших людях", — отметил Зеленский.

По его словам, с этим пониманием Украина должна создать соответствующую систему реабилитации с высоким уровнем подготовки необходимых кадров и центрами восстановления.

Напомним, 27 июля Институту травматологии и ортопедии НАМН Украины был назначен статус национального. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

Ранее Зеленский рассказал о ситуации на фронте. Также он поделился деталями совещания с министром обороны Рустемом Умеровым.

Владимир Зеленский украинцы Конгресс медики Украина военные президент

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