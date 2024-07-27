Реабілітація військових — Зеленський виступ на когресі з військової медицини та ментального здоров’я

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 27 липня, взяв участь у першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров’я "Воїн: життя, здоров’я, боєздатність". Він наголосив на необхідності створити систему реабілітації найвищого рівня.

Про це український лідер сказав під час свого виступу.

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Глава держави наголосив, що військо України довело свою сучасність і силу, які спроможні встановити бажаний мир в країні.

"Коли ми справедливо говоримо про необхідність зброї, маємо не забувати, що підтримка і захист наших воїнів — це також зброя. Наша незалежність міцно тримається на наших людях", — зазначив Зеленський.

За його словами, з цим розумінням Україна повинна створити відповідну систему реабілітації, з найвищим рівнем підготовки необхідних кадрів і центрами відновлення.

Нагадаємо, 27 липня Інституту травматології та ортопедії НАМН України було призначено статус національного. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Раніше Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Також він поділився деталями наради з міністром оборони Рустемом Умєровим.