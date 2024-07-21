Война в Украине — Зеленский заявил, что отдавать украинскую землю РФ нельзя

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Проигрыш для Украины означает утрату страны. Россиянам нельзя отдавать часть украинской земли, поскольку это будет только побуждать их продолжать агрессию.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС.

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Зеленский заявил, что для украинцев проигрыш означает потерю страны. Он подчеркнул, что нельзя сравнивать территорию и людей, ведь оба аспекта важны для государства.

"Кто-то говорит: так, а что важнее для вас — территория или люди? Как можно так сравнивать? Все это о людях. Люди важны, но это не значит, что россиянам можно подарить 30% нашей земли", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что невозможно подарить россиянам 30% украинской земли, потому что это будет только побуждать их продвигаться дальше. Он отметил, что замороженный конфликт уже был в прошлом, и он не сработал.

"Во-первых, это наша территория. Во-вторых, а кто вам сказал, что они не пойдут дальше? Они шли дальше. Кто сказал, что сработает замороженный конфликт? Он уже был заморожен. Кто сказал, что Путин не хочет нас разрушить Он хочет снова возвращения Советского Союза под его руководством до конца его дней", — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что лидеру России Владимиру Путину нельзя верить, поэтому все действия должны быть тщательно просчитаны, ведь поражение для Украины — это не игра, а серьезная угроза.

"Если он пожертвовал 500 тыс. граждан своего государства, то он может убить миллион украинцев. Если он не жалеет своих полмиллиона, то как можно поверить этому человеку. Я считаю, ему нельзя верить. Поэтому все должно быть просчитано, и для меня проиграть — это не игра, не футбол, а серьезная история", — подытожил глава государства.

Напомним, президент Украины отмечал, что Украина допускает возможность переговоров с Российской Федерацией по дипломатическому урегулированию войны. Также есть возможность окончить "горячую фазу" до конца года, но при одном условии.

Также Зеленский заявлял, что Украина до сих пор не получила ожидаемых истребителей F-16, несмотря на обещания западных партнеров. Самолеты важны для отражения доминирования России в воздухе и разблокировки неба.