Війна в Україні — Зеленський заявив, що віддавати українську землю РФ не можна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Програш для України означає втрату країни. Росіянам не можна віддавати частину української землі, оскільки це лише спонукатиме їх продовжувати агресію.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для ВВС.

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Зеленський заявив, що для українців програш означає втрату країни. Він наголосив, що не можна порівнювати територію та людей, адже обидва аспекти важливі для держави.

"Хтось каже: так, а що важливіше для вас — територія чи люди? Як можна так порівнювати? Все це про людей. Люди важливі, але це не означає, що росіянам можна подарувати 30% нашої землі", — сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що неможливо подарувати росіянам 30% української землі, бо це лише спонукатиме їх просуватися далі. Він зазначив, що заморожений конфлікт уже був у минулому, і він не спрацював.

"По-перше, це наша територія. По-друге, а хто вам сказав, що вони не підуть далі? Вони йшли далі. Хто сказав, що спрацює заморожений конфлікт? Він вже був заморожений. Хто сказав, що Путін не хоче нас зруйнувати? Він хоче. Він хоче знову повернення Радянського Союзу під його керівництвом до кінця його днів. І в цьому весь зміст цієї людини", — наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що лідеру Росії Володимиру Путіну не можна вірити, тому всі дії повинні бути ретельно прораховані, адже поразка для України — це не гра, а серйозна загроза.

"Якщо він пожертвував 500 тис. громадян своєї держави, то він може вбити мільйон українців. Якщо він не жаліє своїх пів мільйона, то як можна повірити цій людині. Я вважаю, йому не можна вірити. Тому все має бути прораховано, і для мене програти — це не гра, не футбол, а серйозна історія", — підсумував глава держави.

Нагадаємо, президент України зазначав, що Україна допускає можливість переговорів із Російською Федерацією для дипломатичного врегулювання війни. Також є можливість закінчити "гарячу фазу" до кінця року, але за однієї умови.

Також Зеленський заявляв, що Україна досі не отримала очікувані винищувачі F-16, попри обіцянки західних партнерів. Літаки важливі для відбиття домінування Росії в повітрі та розблокування неба.