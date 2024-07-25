Достижение в оборонной промышленности и эффективность госпредприятий — обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион и отметил достижения и планы в оборонной промышленности. Он отметил, что отрасль укрепилась, в частности из-за иностранных инвестиций, и похвалил эффективную работу государственных предприятий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram в четверг, 25 июля.

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Зеленский рассказал о докладе министра внутренних дел Украины Игоря Клименко о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Президент попросил министра предоставить обществу и журналистам всю необходимую информацию, подчеркнув, что процессуальные действия продолжаются и завтра будет больше публичной информации.

"Второе за сегодня. Был очень детальный и длительный разговор с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным. Хорошие результаты есть. Много разных аспектов — и в отношении нашей бронированной техники, и в отношении дронов, и в отношении артиллерии" , — отметил глава государства.

Он отметил, что отрасль становится сильнее и эффективнее, благодаря, в том числе, иностранным инвестициям. Также, по его словам, были определены новые задачи для "Укроборонпрома" и ракетных производств.

"О многих направлениях имеем не просто уже потенциал или какие-то определенные результаты, а поставки для выполнения задач Силами обороны и безопасности — растущая поставка. Плюс в отношении наших дальнобойных дронов мы готовим шаги, чтобы выйти на большее количество и большее качество. Украина свои интересы всегда будет уметь защищать», — заметил Зеленский.

Кроме того, Зеленский провел совещание с ответственными за государственные предприятия. Он отметил, что они работают эффективно и приносят прибыль в государственный бюджет. Также состоялось совещание с секретарем СНБО по принятым решениям и планированию новых мер.

Напомним, что в полиции опубликовали фото подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Ранее мы писали, что кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал свой последний телефонный разговор с Зеленским. Он также обвинил Джо Байдена в войне.