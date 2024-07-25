Досягнення в оборонній промисловості та ефективність держпідприємств — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський повідомив про затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон та наголосив на здобутках і планах в оборонній промисловості. Він наголосив на зміцненні галузі, зокрема через іноземні інвестиції, та похвалив ефективну роботу державних підприємств.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Telegram у четвер, 25 липня.

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Зеленський розповів про доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Президент попросив міністра надати суспільству та журналістам усю необхідну інформацію, наголосивши, що процесуальні дії тривають і завтра буде більше публічної інформації.

"Друге за сьогодні. Була дуже детальна й тривала розмова з міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним. Хороші результати є. Багато різних аспектів — і щодо нашої броньованої техніки, і щодо дронів, і щодо артилерії", — зазначив глава держави.

Він відзначив, що галузь стає сильнішою та ефективнішою, завдяки в тому числі іноземним інвестиціям. Також, за його словами, було окреслено нові завдання для "Укроборонпрому" та ракетних виробництв.

"Щодо багатьох напрямів маємо не просто вже потенціал чи якісь певні результати, а постачання для виконання завдань Силами оборони та безпеки – постачання, що зростає. Плюс щодо наших далекобійних дронів ми готуємо кроки, щоб вийти на більшу кількість і більшу якість. Україна свої інтереси завжди вмітиме захищати", — зауважив Зеленський.

Крім того, Зеленський провів нараду з відповідальними за державні підприємства. Він зазначив, що вони наразі працюють ефективно та приносять прибуток у державний бюджет. Також відбулася нарада із секретарем РНБО щодо ухвалених рішень та планування нових заходів.

Нагадаємо, що в поліції опублікували фото підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон.

Раніше ми писали, що кандидат в президенти США Дональд Трамп прокоментував свою останню телефонну розмову з Зеленським. Він також звинуватив Джо Байдена у війні.