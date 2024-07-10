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Зеленский призвал дать разрешение бить по аэродромам на территории России

10 июля 2024 11:00
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Саммит НАТО — Зеленский призвал разрешить ВСУ бить по самолетам в России
Владимир Зеленский в США. Фото: Офис Президента
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Уничтожение вражеской авиации на территории России поможет защитить от бомбардировок украинские города. Выступая в Институте Рональда Рейгана в США, Президент Владимир Зеленский призвал предоставить Украине возможность уничтожать российские самолеты на территории РФ.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время интервью в Институте Рональда Рейгана в США в среду, 10 июля.

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Президент подчеркнул, что уничтожение российских бомбардировщиков непосредственно на российских базах поможет защитить население от авиабомб. 

"Представьте, как много мы можем достичь, когда снимутся все ограничения. Также сейчас мы можем защитить наши города от российских КАБов, если американское лидерство сделает шаг вперед и позволит нам уничтожать российскую военную авиацию на их базах, это также принесет немедленный результат и мы ждем этот шаг", — сказал Зеленский.

Также, по словам президента, Украина может вытеснить российские войска с юга Украины, если получит достаточно дальнобойного оружия.

Напомним, на открытии саммита НАТО в Вашингтоне президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине пяти новых систем Patriot: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такого количества недостаточно.

Также Зеленский в США рассказал о планах Путина на Харьков: российский диктатор хотел воспользоваться тем, что американский Конгресс более полугода не мог одобрить новую помощь Украине, и захватить Харьков.

Ранее мы писали, что Зеленский в Вашингтоне заявил, что Украине нужно не менее 128 истребителей F-16, чтобы эффективно противостоять России в небе.

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