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Зеленський закликав дати дозвіл бити по аеродромах на території Росії

10 липня 2024 11:00
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Саміт НАТО — Зеленський закликав дозволити ЗСУ бити по літаках в Росії
Владимир Зеленський в США. Фото: Офіс Президента
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Знищення ворожої авіації на території Росії допоможе захистити від бомбардувань українські міста. Під час виступу в Інституті Рональда Рейгана в США Президент Володимир Зеленський закликав надати Україні можливість знищувати російські літаки на території РФ. 

Про це заявив Володимир Зеленський під час інтерв'ю в Інституті Рональда Рейгана в США у середу, 10 липня.

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Президент наголосив, що знищення російської бомбардувальників безпосередньо на російських базах допоможе захистити населення від авіабомб. 

"Уявіть, як багато ми можемо досягнути, коли знімуться всі обмеження. Також зараз ми можемо захистити наші міста від російських КАБів, якщо американське лідерство зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російську військову авіацію на їхніх базах, це також принесе негайний результат і ми чекаємо на цей крок", — сказав Зеленський.

Також, за словами президента, Україна може витіснити російські війська з півдня України, якщо отримає достатньо далекобійної зброї.

Нагадаємо, на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про надання Україні п'яти нових систем Patriot: Президент України Володимир Зеленський заявив, що такої кількості недостатньо

Також Зеленський у США розповів про плани Путіна щодо Харкова: російський диктатор хотів скористатися тим, що американський Конгрес понад пів року не міг схвалити нову допомогу Україні, та захопити Харків. 

Раніше ми писали, що Зеленський у Вашингтоні заявив, що Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16, аби ефективно протистояти Росії у небі. 

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