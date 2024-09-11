Зеленский никому не давал полномочий вести переговоры с Россией

Зеленский сделал заявление о возможности переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз разъяснил ситуацию вокруг возможных переговоров с россиянами. Он подчеркнул, что для ведения таких переговоров необходимо иметь соответствующие полномочия.
Об этом Зеленский сказал в среду, 11 сентября.
Переговоры с Россией
Во время проведения четвертого саммита Крымская платформа Зеленский подчеркнул, что никому не давал полномочий вести переговоры с государством-агрессором.
"Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия. Я их никому не давал", — подчеркнул президент.
Президент также отметил, что в настоящем мире не может быть альтернатив. О заморозке войны не может быть и речи.
Также важной предпосылкой мира является возвращение домой всех украинцев, находящихся в плену у россиян.
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