Зеленский никому не давал полномочий вести переговоры с Россией

Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз разъяснил ситуацию вокруг возможных переговоров с россиянами. Он подчеркнул, что для ведения таких переговоров необходимо иметь соответствующие полномочия.

Об этом Зеленский сказал в среду, 11 сентября.

Читайте также:

Переговоры с Россией

Во время проведения четвертого саммита Крымская платформа Зеленский подчеркнул, что никому не давал полномочий вести переговоры с государством-агрессором.

"Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия. Я их никому не давал", — подчеркнул президент.

Президент также отметил, что в настоящем мире не может быть альтернатив. О заморозке войны не может быть и речи.

Также важной предпосылкой мира является возвращение домой всех украинцев, находящихся в плену у россиян.