Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Зеленский сделал заявление о возможности переговоров с Россией arrow

Зеленский сделал заявление о возможности переговоров с Россией

11 сентября 2024 21:49
Дмитрий Галушка - Редактор
Зеленский никому не давал полномочий вести переговоры с Россией
Владимир Зеленский на саммите Крымской платформы. Фото: скриншот
Дмитрий Галушка - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз разъяснил ситуацию вокруг возможных переговоров с россиянами. Он подчеркнул, что для ведения таких переговоров необходимо иметь соответствующие полномочия.

Об этом Зеленский сказал в среду, 11 сентября.

Читайте также:

Переговоры с Россией

Во время проведения четвертого саммита Крымская платформа Зеленский подчеркнул, что никому не давал полномочий вести переговоры с государством-агрессором.

"Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия. Я их никому не давал", — подчеркнул президент.

Президент также отметил, что в настоящем мире не может быть альтернатив. О заморозке войны не может быть и речи.

Также важной предпосылкой мира является возвращение домой всех украинцев, находящихся в плену у россиян.

Также важные новости дня по теме:

Владимир Зеленский переговоры Украина Крымская платформа война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:04 Киевлян предупредили о завтрашних временных ограничениях дорожного движения

21:49 Зеленский сделал заявление о возможности переговоров с Россией

21:33 Помощник Реброва Глеб Платов может получить должность в руководстве Полесья

21:33 Три категории украинцев имеют право отказаться от ВВК — новые нормы закона

Text

21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

21:26 В Киеве Блинкен объявил о предоставлении Украине 700 миллионов долларов помощи — куда пойдут деньги

21:13 На Волыни мужчина не пришел в ТЦК без уважительной причины — как его наказал суд

21:03 Украинский супертяжеловес Выхрист узнал дату боя и имя соперника

20:48 В Киеве правоохранители выяснили, кто взорвал страйкбольную гранату в скоплении детей

20:33 Суд арестовал подозреваемого в избиении ветерана в Смеле

22:04 Киевлян предупредили о завтрашних временных ограничениях дорожного движения

21:49 Зеленский сделал заявление о возможности переговоров с Россией

21:33 Помощник Реброва Глеб Платов может получить должность в руководстве Полесья

21:33 Три категории украинцев имеют право отказаться от ВВК — новые нормы закона

21:26 В Киеве Блинкен объявил о предоставлении Украине 700 миллионов долларов помощи — куда пойдут деньги

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

21:13 На Волыни мужчина не пришел в ТЦК без уважительной причины — как его наказал суд

21:03 Украинский супертяжеловес Выхрист узнал дату боя и имя соперника

20:48 В Киеве правоохранители выяснили, кто взорвал страйкбольную гранату в скоплении детей

20:33 Суд арестовал подозреваемого в избиении ветерана в Смеле

20:25 Синоптики предупредили регионы, в которые погода завтра принесет обильные дожди

Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

Text

21:30 Эксперт объяснил, как Россия обходит санкции и продолжает зарабатывать на продаже нефти

Text

18:07 Дебаты Трампа и Харрис, саммит Крымской платформы и учения Китая и России — эфир Вечір.LIVE

Text

17:06 Эксперт объяснил, почему добыча газа в Украине в этом году вырастет не более чем на 2–3%

Text

14:10 Нардеп предложил способы, которые вдвое увеличат доход в бюджет

Text

13:39 Загрязнение реки Десна — эксперт сообщил о состоянии воды в Киеве

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 "Сюрприз" для ВСУ от Блинкена и президентские дебаты в США — эфир День.LIVE

Text

12:59 Недостает общественной огласки — нардеп высказался об избиении военного в Смеле

Text

08:00 Загрязнение Десны и визит Блинкена и Лемми в Киев — эфир Ранок.LIVE

10 сентября 2024
Text

23:14 В США готовятся к дебатам Трампа и Харрис — эксклюзивные кадры Новини.LIVE

Text

18:42 Воздушные тревоги — как относятся к ним одесситы сегодня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

8 сентября 2024

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит