Зеленський нікому не давав повноважень вести переговори з Росією

Володимир Зеленський на саміті Кримська платформа. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз пояснив ситуацію навколо можливих переговорів з росіянами. Він наголосив, що для ведення таких переговорів потрібно мати відповідні повноваження.

Про це Зеленський сказав у середу, 11 вересня.

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Під час проведення Четвертого саміту Кримська платформа Зеленський наголосив, що нікому не давав повноважень вести переговори з державою-агресором.

"Щоб розмовляти з росіянами, потрібні повноваження. Я їх нікому не надавав", — наголосив президент.

Президент також зазначив, що справжній мир не може мати альтернатив. Про замороження війнине може бути і мови.

Також важливою передумовою миру є повернення додому усіх українців, які перебувають у неволі в росіян.