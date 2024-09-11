Зеленський нікому не давав повноважень вести переговори з Росією

Зеленський зробив заяву щодо можливості переговорів з Росією
Президент України Володимир Зеленський в черговий раз пояснив ситуацію навколо можливих переговорів з росіянами. Він наголосив, що для ведення таких переговорів потрібно мати відповідні повноваження.
Про це Зеленський сказав у середу, 11 вересня.
Переговори з Росією
Під час проведення Четвертого саміту Кримська платформа Зеленський наголосив, що нікому не давав повноважень вести переговори з державою-агресором.
"Щоб розмовляти з росіянами, потрібні повноваження. Я їх нікому не надавав", — наголосив президент.
Президент також зазначив, що справжній мир не може мати альтернатив. Про замороження війнине може бути і мови.
Також важливою передумовою миру є повернення додому усіх українців, які перебувають у неволі в росіян.
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