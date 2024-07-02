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Зеленский встретился с Орбаном в Киеве

2 июля 2024 12:52
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
В Киеве состоялась встреча Зеленского и Орбана
Премьер Венгрии Виктор Орбан и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: глава Закарпатской ОВА Виктор Никита
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Во вторник, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан впервые прибыл в Украину с начала полномасштабного вторжения. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило издание Magyar Nemzet.

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Встреча Зеленского и Орбана

Сегодня должны пройти переговоры Орбана с Зеленским и другими должностными лицами. Премьер Венгрии встретился с главой государства в Киеве.

Это первый визит в Украину Орбана за многие годы. Раньше он не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при Петре Порошенко. Впрочем, в 2012 году Орбан посещал Киев для встреч с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Виктор Орбан; ЗЕЛЕНСКИЙ, Владимир
Орбан и Зеленский в Киеве. Фото: пресс-служба премьер-министра Венгрии, Золтан Фишер

Журналисты отмечают, что важнейшая тема разговора президента Украины и премьер-министра Венгрии — возможность создания мира.

Напомним, планы поездки Орбана в Украину сложились после длительных переговоров по правам венгерского меньшинства Украины.

Ранее мы писали, что с 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС . В ходе презентации приоритетов Венгрия заявляла, что выступает за расширение Евросоюза, однако предлагает сосредоточиться на Балканах.

Мы сообщали, что Венгрия пересекла красные линии в шантаже Украины по пути в Европейский Союз. В этот раз премьер-министр Виктор Орбан выдвинул 11 требований для Украины.

Владимир Зеленский Киев Венгрия Украина Виктор Орбан

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