В Киеве состоялась встреча Зеленского и Орбана

Зеленский встретился с Орбаном в Киеве
Во вторник, 2 июля, премьер Венгрии Виктор Орбан впервые прибыл в Украину с начала полномасштабного вторжения. Он уже встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщило издание Magyar Nemzet.
Встреча Зеленского и Орбана
Сегодня должны пройти переговоры Орбана с Зеленским и другими должностными лицами. Премьер Венгрии встретился с главой государства в Киеве.
Это первый визит в Украину Орбана за многие годы. Раньше он не посещал Украину ни при каденции Владимира Зеленского, ни при Петре Порошенко. Впрочем, в 2012 году Орбан посещал Киев для встреч с тогдашним президентом Виктором Януковичем.
Журналисты отмечают, что важнейшая тема разговора президента Украины и премьер-министра Венгрии — возможность создания мира.
Напомним, планы поездки Орбана в Украину сложились после длительных переговоров по правам венгерского меньшинства Украины.
Ранее мы писали, что с 1 июля Венгрия начала полугодовое председательство в Совете ЕС . В ходе презентации приоритетов Венгрия заявляла, что выступает за расширение Евросоюза, однако предлагает сосредоточиться на Балканах.
Мы сообщали, что Венгрия пересекла красные линии в шантаже Украины по пути в Европейский Союз. В этот раз премьер-министр Виктор Орбан выдвинул 11 требований для Украины.
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