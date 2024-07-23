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Зеленский встретился с государственным секретарем Ватикана

23 июля 2024 17:06
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Встреча Владимира Зеленского и Государственного секретаря Святого Престола.
Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин. Фото: ОП
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Они обсудили последствия российской агрессии против Украины.

Об этом глава государства сообщил в  Telegram.

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Встреча Зеленского и государственного секретаря Святого Престола

Владимир Зеленский подчеркнул личный вклад кардинала в углубление сотрудничества между Украиной и Ватиканом. Президент также выразил благодарность за визит, в ходе которого государственный секретарь побывал в городах Украины.

"Это сильный сигнал со стороны Ватикана, спасибо за такую ​​поддержку. И благодарны за ваше участие в Саммите в Швейцарии. Это первый шаг на пути к миру, все шаги ценны. Важно, что вы тоже это поддерживаете. Мы все понимаем, что должны закончить этот путь как можно быстрее, чтобы не терять человеческие жизни", — заявил Зеленский.

Президент Украины и госсекретарь Ватикана особо акцентировали внимание на решениях первого Саммита мира, который состоялся в Швейцарии, и на роли Святого Престола в обеспечении справедливого мира для Украины.

Они также обсудили итоги встречи Владимира Зеленского с Папой Франциском, состоявшейся в июне этого года на полях саммита G7 в Италии. Президент поблагодарил Папу Франциска за его молитвы за мир в Украине и за призывы вернуть украинских пленных домой.

Владимир Зеленский и Пьетро Паролин подробно рассмотрели последствия российской агрессии против Украины, включая непрерывные воздушные атаки, в частности, ракетный удар РФ по детской больнице "Охматдет", а также сложную гуманитарную ситуацию в Украине.

Напомним, Зеленский заявил о подготовке четырех новых соглашений о безопасности. В ближайшее время власти приступят к переговорам и оперативно подготовят документы к подписанию.

Также мы писали, что Верховная Рада во время заседания во вторник, 23 июля, поддержала законопроекты Зеленского о продлении военного положения и общей мобилизации в Украине. Он будет действовать с 12 августа по 9 ноября.

Владимир Зеленский война Ватикан Украина президент война в Украине

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