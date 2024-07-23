Зустріч Володимира Зеленського та Державного секретаря Святого Престолу — деталі

Президент України Володимир Зеленський та державний секретар Святого Престолу кардинал Пʼєтро Паролін. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном. Вони обговорили наслідки російської агресії проти України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Володимир Зеленський підкреслив особистий внесок кардинала у поглиблення співпраці між Україною та Ватиканом. Президент також висловив вдячність за візит, у ході якого державний секретар побував у містах України.

"Це сильний сигнал з боку Ватикану, дякую за таку підтримку. І вдячні за вашу участь у Саміті у Швейцарії. Це перший крок на шляху до миру, усі кроки є цінними. Важливо, що ви також це підтримуєте. Ми всі розуміємо, що маємо закінчити цей шлях якнайшвидше, щоб не втрачати людських життів", — заявив Зеленський.

Президент України та держсекретар Ватикану окремо акцентували увагу на рішеннях першого Саміту миру, що відбувся у Швейцарії, і на ролі Святого Престолу у забезпеченні справедливого миру для України.

Вони також обговорили підсумки зустрічі Володимира Зеленського з Папою Франциском, яка відбулася цього року в червні на полях саміту G7 в Італії. Президент подякував Папі Франциску за його молитви за мир в Україні та за заклики повернути українських полонених додому.

Володимир Зеленський та П’єтро Паролін детально розглянули наслідки російської агресії проти України, включаючи безперервні повітряні атаки, зокрема ракетний удар РФ по дитячій лікарні "Охматдит", а також складну гуманітарну ситуацію в Україні.

Нагадаємо, Зеленський заявив про підготовку чотирьох нових безпекових угод. Найближчим часом влада розпочне перемовини та оперативно підготує документи до підписання.

Також ми писали, що Верховна Рада під час засідання у вівторок, 23 липня, підтримала законопроєкти Зеленського про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Він діятиме з 12 серпня до 9 листопада.