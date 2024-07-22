Нові безпекові угоди з Україною — деталі від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку чотирьох нових безпекових угод. Найближчим часом влада розпочне перемовини та оперативно підготує документи до підписання.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 22 липня.

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Зеленський зазначив, що для України це і оборонна підтримка, і фінанси, і гуманітарна взаємодія. За його словами, вже тоді буде майже 30 таких угод з партнерами. Глава держави розповів, що країна ставила перед собою завдання, щоб це були різні країни — не лише члени НАТО.

"Але всі — однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Що б не відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. І саме так ми і рухаємось", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 18 липня у Великій Британії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили шляхи реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Також під час візиту до Британії Зеленський підписав безпекову угоду з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Тепер дві держави посилили співпрацю у військово-технічній сфері.