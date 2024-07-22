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Зеленський заявив про підготовку нових безпекових угод для України — подробиці

22 липня 2024 19:39
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Нові безпекові угоди з Україною — деталі від Зеленського
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку чотирьох нових безпекових угод. Найближчим часом влада розпочне перемовини та оперативно підготує документи до підписання.

Про це український лідер сказав у вечірньому зверненні у понеділок, 22 липня.

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Зеленський зазначив, що для України це і оборонна підтримка, і фінанси, і гуманітарна взаємодія. За його словами, вже тоді буде майже 30 таких угод з партнерами. Глава держави розповів, що країна ставила перед собою завдання, щоб це були різні країни — не лише члени НАТО. 

"Але всі — однаково готові допомагати нам у захисті спільних цінностей. І це буде. Що б не відбувалось у світі, нам потрібні свої інструменти для підтримки наших людей, для підтримки нашої держави, свої безпекові домовленості, які працюватимуть за будь-яких умов. І саме так ми і рухаємось", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 18 липня у Великій Британії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили шляхи реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Також під час візиту до Британії Зеленський підписав безпекову угоду з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Тепер дві держави посилили співпрацю у військово-технічній сфері.

Володимир Зеленський Україна політики президент безпека угода

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