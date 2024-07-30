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Зеленский встретился с представителями бизнеса Волынской области — что обсудили

30 июля 2024 16:21
Виктория Козырь - редактор
На Волыни Зеленский встретился с представителями бизнеса
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса Волынской области. Фото: ОП
Виктория Козырь - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями бизнеса Волынской области. Речь идет о производителях в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Об этом сообщил украинский лидер в Telegram во вторник, 30 июля.

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"Хочу поблагодарить за рабочие места, за то, что вы в Украине, за то, что вы поддерживаете украинскую экономику, что являетесь настоящими налогоплательщиками. Это очень важно для государства, чтобы оно жило и развивалось", — сказал украинский лидер.

Отдельное внимание во время встречи уделили энергетическим вопросам и вопросам безопасности в регионе. Зеленский отметил, что пока идет война, ситуация в энергетике не будет простой, однако правительство делает все возможное для ее улучшения.

Глава государства отметил, что российские оккупанты пытаются посеять панику в приграничных областях. Он призвал доверять только украинским официальным источникам информации.

Напомним, Зеленский побывал в Волынской области и проверил строительство фортификаций на северной границе нашего государства. Прежде всего, речь идет об участках границы, где Украина граничит с Россией и Беларусью.

Также глава государства посетил предприятие, специализирующееся на изготовлении текстильных изделий. Он пообщался с работниками завода.

Владимир Зеленский украинцы Украина Волынская область бизнес президент

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