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Зеленский встретился с премьер-министром Дании — что обсуждали

18 июля 2024 20:13
Дмитрий Галушка - Редактор
Встреча Зеленского с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Фото: Офис президента
Дмитрий Галушка - Редактор

В Великобритании Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен. Они обсудили пути реализации соглашения о сотрудничестве в области безопасности.

Об этом Зеленский сообщил в четверг, 18 июля.

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Встреча с Премьер-министром Дании

Прежде Зеленский отметил, что Украина ценит лидерскую поддержку Дании в сфере безопасности. В частности, глава государства напомнил о предоставлении Данией 19 пакетов оборонной помощи.

"В ходе нашей встречи с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен обсудили реализацию соглашения о сотрудничестве безопасности, нашу потребность в расширении тренировочных миссий для украинских пилотов, восстановление Украины и европейскую интеграцию", — добавил президент.

Также глава государства поблагодарил правительство Дании за решение инвестировать в оборонную промышленность Украины.

Также Зеленский подписал договор с безопасностью с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Теперь два государства усилили сотрудничество в военно-технической сфере.

Напомним, что Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку между двумя государствами. Церемония подписания состоялась в британском Вудстоке.

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