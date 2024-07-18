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Зеленський зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії — що обговорювали

18 липня 2024 20:13
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
Зустріч Зеленського з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Фото: Офіс президента
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Великій Британії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили шляхи реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 18 липня.

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Передусім Зеленський зазначив, що Україна цінує лідерську підтримку Данії в безпековій сфері. Зокрема, глава держави нагадав про надання Данією 19 пакетів оборонної допомоги. 

"Під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорили реалізацію угоди про безпекове співробітництво, нашу потребу в розширенні тренувальних місій для українських пілотів, відбудову України та європейську інтеграцію", — додав президент.

Також глава держави подякував уряду Данії за рішення інвестувати в оборонну промисловість України.

Також Зеленський підписав безпекову угоду з Прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Тепер дві держави посилили співпрацю у військово-технічній сфері.

Нагадуємо, що Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між двома державами. Церемонія підписання відбулася у британському Вудстоку.

Данія фінансова допомога військова допомога Україна президент безпека угода

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