Зустріч Зеленського з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Фото: Офіс президента

У Великій Британії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Вони обговорили шляхи реалізації угоди про співробітництво у сфері безпеки.

Про це Зеленський повідомив у четвер, 18 липня.

Читайте також:

Зустріч з Прем’єр-міністеркою Данії

Передусім Зеленський зазначив, що Україна цінує лідерську підтримку Данії в безпековій сфері. Зокрема, глава держави нагадав про надання Данією 19 пакетів оборонної допомоги.

"Під час нашої зустрічі з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен обговорили реалізацію угоди про безпекове співробітництво, нашу потребу в розширенні тренувальних місій для українських пілотів, відбудову України та європейську інтеграцію", — додав президент.

Також глава держави подякував уряду Данії за рішення інвестувати в оборонну промисловість України.

Також Зеленський підписав безпекову угоду з Прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Тепер дві держави посилили співпрацю у військово-технічній сфері.

Нагадуємо, що Зеленський та прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між двома державами. Церемонія підписання відбулася у британському Вудстоку.