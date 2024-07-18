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Женщина создала Viber-группу, где предупреждала о повестках — как ее наказал суд

18 июля 2024 21:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Создала Viber-группу с информацией о повестках - что решил суд
Заседание суда. Иллюстративное фото: ЧНУ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Косовском районе Ивано-Франковской области суд вынес приговор местной жительнице за управление группой в Viber, где размещались данные о местах вручения повесток. Женщину приговорили к пяти годам заключения с испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Подсудимая родилась в селе Уторопы, является матерью троих несовершеннолетних детей и сейчас находится в декретном отпуске.

Женщина создала чат-группу в мессенджере Viber 2 апреля 2023 года для сбора и распространения информации о деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Женщина настроила группу таким образом, чтобы участники могли самостоятельно отправлять данные в формате текстовых, фотографий, аудио и видео сообщений с указанием места, времени и адреса, где проводятся мобилизационные мероприятия военнослужащими ТЦК.

Решение суда

Женщина заключила с прокурором соглашение о признании вины. Суд утвердил это соглашение и признал женщину виновной в совершении уголовного преступления.

Суд решил назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако в связи с обстоятельствами дела, подсудимая освобождена от отбывания наказания с условием испытательного срока 1 год 6 месяцев.

Напомним, жительница Херсона "продавала" Playstation 4, которой не располагала. Известно, что она обманула 21 человека. Обвиняемая признала свою вину и компенсировала пострадавшим нанесенный ущерб.

В Киеве неоднократно судимый мужчина воровал из магазинов алкоголь известных дорогих брендов. Общая сумма ворованного превышает три тысячи гривен.

Также гражданин Российской Федерации совершил кражу в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Киеве. Мужчина украл несколько тюбиков зубной пасты.

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