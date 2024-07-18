Создала Viber-группу с информацией о повестках - что решил суд

Заседание суда. Иллюстративное фото: ЧНУ

В Косовском районе Ивано-Франковской области суд вынес приговор местной жительнице за управление группой в Viber, где размещались данные о местах вручения повесток. Женщину приговорили к пяти годам заключения с испытательным сроком.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Подсудимая родилась в селе Уторопы, является матерью троих несовершеннолетних детей и сейчас находится в декретном отпуске.

Женщина создала чат-группу в мессенджере Viber 2 апреля 2023 года для сбора и распространения информации о деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Женщина настроила группу таким образом, чтобы участники могли самостоятельно отправлять данные в формате текстовых, фотографий, аудио и видео сообщений с указанием места, времени и адреса, где проводятся мобилизационные мероприятия военнослужащими ТЦК.

Решение суда

Женщина заключила с прокурором соглашение о признании вины. Суд утвердил это соглашение и признал женщину виновной в совершении уголовного преступления.

Суд решил назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако в связи с обстоятельствами дела, подсудимая освобождена от отбывания наказания с условием испытательного срока 1 год 6 месяцев.

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