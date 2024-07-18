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Жителька Херсонщини "продавала" Playstation4, якої не існувало — суд виніс вирок

18 липня 2024 18:08
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Продавала неіснуючу Playstation - суд обрав жінці покарання
Засідання в суді. Ілюстративне фото: Стрийський міськрайонний суд
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Жителька Херсонщині "продавала" Playstation 4, якої не мала у своєму розпорядженні. Відомо, що вона ошукала 21 особу. Обвинувачена визнала свою вину та компенсувала постраждалим завдану шкоду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 4 січня 2024 року жінка опублікувала оголошення про продаж ігрової приставки "Playstation 4" за 12000 гривень. Вона обіцяла відправити товар після отримання передоплати, проте насправді вказаний товар у неї був відсутній.

В період з 12.01.2024 року по 18.01.2024 року зловмисниця ошукала 21 людину та завдала їм шкоди на суму близько 10 тисяч гривень.

Жінка розпорядилась грошима на власний розсуд. Вона повністю відшкодувала матеріальну шкоду потерпілим і виразила щире каяття за свої дії.

Рішення суду

Ухваливши рішення, суд визнав жінку винною у вчиненні серії кримінальних правопорушень. Вона була засуджена до двох років позбавлення волі. Їй було призначено загальний термін ув'язнення на 4 роки і 8 місяців, включаючи попередній вирок Київського районного суду Одеси від 8 листопада 2022 року.

Нагадаємо, у Миколаєві винесли вирок жінці, яка знайшла на вулиці банківську карту та чужим коштом розрахувалася в магазині. Жінку спочатку засудили до ув'язнення, але потім замінили це покарання роком іспитового строку.

У Києві неодноразово судимий чоловік крав із магазинів алкоголь відомих дорогих брендів. Загальна сума краденого перевищує три тисячі гривень.

Також громадянин Російської Федерації здійснив крадіжку у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Києві. Чоловік поцупив кілька тюбиків зубної пасти.

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