Створила Viber-групу з інформацією про повістки — що вирішив суд

Засідання суду. Ілюстративне фото: ЧНУ

У Косівському районі Івано-Франківської області суд виніс вирок місцевій жительці за управління групою в Viber, де розміщувалися дані про місця вручення повісток. Жінку засудили до п'яти років ув'язнення з випробувальним терміном.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Підсудна народилася в селі Уторопи, є матір'ю трьох неповнолітніх дітей і зараз перебуває у декретній відпустці.

Жінка створила чат-групу в месенджері Viber 2 квітня 2023 року для збору та поширення інформації про діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Жінка налаштувала групу таким чином, щоб учасники могли самостійно надсилати дані у форматі текстових, фото, аудіо та відео повідомлень з указівкою місця, часу та адреси, де проводяться мобілізаційні заходи військовослужбовцями ТЦК.

Рішення суду

Жінка уклала з прокурором угоду про визнання вини. Суд затвердив цю угоду й визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення.

Суд вирішив призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Однак у зв'язку з обставинами справи підсудну звільнено від відбування покарання з умовою випробувального строку 1 рік 6 місяців.

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