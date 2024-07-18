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Жінка створила Viber-групу, де попереджала про повістки — як її покарав суд

18 липня 2024 21:13
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Створила Viber-групу з інформацією про повістки — що вирішив суд
Засідання суду. Ілюстративне фото: ЧНУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Косівському районі Івано-Франківської області суд виніс вирок місцевій жительці за управління групою в Viber, де розміщувалися дані про місця вручення повісток. Жінку засудили до п'яти років ув'язнення з випробувальним терміном.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Підсудна народилася в селі Уторопи, є матір'ю трьох неповнолітніх дітей і зараз перебуває у декретній відпустці.

Жінка створила чат-групу в месенджері Viber 2 квітня 2023 року для збору та поширення інформації про діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Жінка налаштувала групу таким чином, щоб учасники могли самостійно надсилати дані у форматі текстових, фото, аудіо та відео повідомлень з указівкою місця, часу та адреси, де проводяться мобілізаційні заходи військовослужбовцями ТЦК.

Рішення суду

Жінка уклала з прокурором угоду про визнання вини. Суд затвердив цю угоду й визнав жінку винною у вчиненні кримінального правопорушення.

Суд вирішив призначити покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Однак у зв'язку з обставинами справи підсудну звільнено від відбування покарання з умовою випробувального строку 1 рік 6 місяців.

Нагадаємо, жителька Херсонщини "продавала" Playstation 4, якої не мала у своєму розпорядженні. Відомо, що вона ошукала 21 особу. Обвинувачена визнала свою вину та компенсувала постраждалим завдану шкоду.

У Києві неодноразово судимий чоловік крав із магазинів алкоголь відомих дорогих брендів. Загальна сума краденого перевищує три тисячі гривень.

Також громадянин Російської Федерації здійснив крадіжку у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр" в Києві. Чоловік поцупив кілька тюбиків зубної пасти.

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