В Мукачево женщина за деньги помогла получить водительское удостоверение — как ее наказали

Судья рассматривает дело. Иллюстративное фото: УНИАН

В Мукачево Закарпатской области женщина за деньги помогла получить водительское удостоверение. На суде она признала свою вину и получила наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что женщина решила обогатиться и попросила у знакомого 250 долларов, обещая помочь его сожительнице успешно сдать экзамен на водительское удостоверение категории "В".

Она сказала, что имеет знакомства в Территориальном сервисном центре МВД №2142 и может повлиять на должностных лиц.

Получив деньги и документы, фигурантка организовала пробное занятие для "клиентки" с инструктором. Женщина получила возможность сдать экзамен по вождению, но провалила его.

Подсудимая заверила, что это лишь недоразумение, и подготовила женщину к повторному экзамену на том же маршруте, после которого та получила удостоверение.

В суде фигурантка дела признала свою вину и заключила соглашение с прокурором.

Решение суда

Суд признал женщину виновной в злоупотреблении влиянием и получении взятки и назначил ей 34 тыс. грн. штрафа. Приговор может быть оспорен.