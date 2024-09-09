В Мукачево женщина за деньги помогла получить водительское удостоверение — как ее наказали

Женщина за деньги помогла получить водительское удостоверение — как ее наказал суд
В Мукачево Закарпатской области женщина за деньги помогла получить водительское удостоверение. На суде она признала свою вину и получила наказание.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В материалах суда указано, что женщина решила обогатиться и попросила у знакомого 250 долларов, обещая помочь его сожительнице успешно сдать экзамен на водительское удостоверение категории "В".
Она сказала, что имеет знакомства в Территориальном сервисном центре МВД №2142 и может повлиять на должностных лиц.
Получив деньги и документы, фигурантка организовала пробное занятие для "клиентки" с инструктором. Женщина получила возможность сдать экзамен по вождению, но провалила его.
Подсудимая заверила, что это лишь недоразумение, и подготовила женщину к повторному экзамену на том же маршруте, после которого та получила удостоверение.
В суде фигурантка дела признала свою вину и заключила соглашение с прокурором.
Решение суда
Суд признал женщину виновной в злоупотреблении влиянием и получении взятки и назначил ей 34 тыс. грн. штрафа. Приговор может быть оспорен.
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