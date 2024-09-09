У Мукачевому жінка за гроші допомогла отримати водійське посвідчення — як її покарали

Жінка за гроші допомогла отримати водійське посвідчення — як її покарав суд
У Мукачевому Закарпатської області жінка за гроші допомогла отримати водійське посвідчення. На суді вона визнала свою провину і отримала покарання.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
У матеріалах суду йдеться, що жінка вирішила збагатитися і попросила у знайомого 250 доларів, обіцяючи допомогти його співмешканці успішно скласти іспит на водійське посвідчення категорії "В".
Вона сказала, що має знайомства у Територіальному сервісному центрі МВС №2142 і може повпливати на посадових осіб.
Отримавши гроші та документи, фігурантка організувала пробне заняття для "клієнтки" з інструктором. Жінка отримала змогу скласти іспит з водіння, але провалила його.
Підсудна запевнила, що це лише непорозуміння, і підготувала жінку до повторного іспиту на тому ж маршруті, після якого та отримала посвідчення.
У суді фігурантка справи визнала свою провину та уклала угоду з прокурором.
Рішення суду
Суд визнав жінку винною у зловживанні впливом та отриманні хабаря і призначив їй 34 тис. грн штрафу. Вирок може бути оскаржений.
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