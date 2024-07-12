Укрзализныця добавит женские купе в еще четыре поезда

Женское купе в Укрзализныце. Фото: Вечерний Киев

Укрзализныця увеличила количество рейсов с женскими купе. Билеты на поезда с такими вагонами можно будет приобрести с 13 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в пятницу, 12 июля.

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С 1 августа Укрзализныця добавит женские купе к четырем рейсам дальнего сообщения:

⁠№ 1/2 Харьков - Ивано-Франковск;

№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

⁠№ 95/96 Киев — Рахов.

Билеты именно в эти купе можно будет приобрести уже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

"На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми самого младшего возраста" , — отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Он рассказал, что Укрзализныця продолжает расширять проект по женским купе в поездах. Сейчас у них рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%.

"Мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. По стоимости они традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия" , — подчеркнул Лященко.

Поезда, где есть женские купе. Фото: скриншот сообщения Укрзалізниці

Напомним, половина вагонов железнодорожного перевозчика Укрзализныци оборудована кондиционерами. В то же время, увеличить в течение этого лета количество таких вагонов невозможно.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця расширила перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военных. К тому же, увеличится временной горизонт для покупки таких билетов.

Мы писали, что Укрзализныця во избежание миллионных убытков объявила о намерениях полностью изменить тарифную модель с 1997 года.