Укрзализныця добавит женские купе в еще четыре поезда

Женские купе будут еще в четырех поездах Укрзализныци
Укрзализныця увеличила количество рейсов с женскими купе. Билеты на поезда с такими вагонами можно будет приобрести с 13 июля.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в пятницу, 12 июля.
Женское купе добавят еще в четыре поезда
С 1 августа Укрзализныця добавит женские купе к четырем рейсам дальнего сообщения:
- № 1/2 Харьков - Ивано-Франковск;
- № 5/6 Запорожье - Ясиня;
- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;
- № 95/96 Киев — Рахов.
Билеты именно в эти купе можно будет приобрести уже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
"На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми самого младшего возраста" , — отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.
Он рассказал, что Укрзализныця продолжает расширять проект по женским купе в поездах. Сейчас у них рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%.
"Мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. По стоимости они традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия" , — подчеркнул Лященко.
Напомним, половина вагонов железнодорожного перевозчика Укрзализныци оборудована кондиционерами. В то же время, увеличить в течение этого лета количество таких вагонов невозможно.
Ранее мы сообщали, что Укрзализныця расширила перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военных. К тому же, увеличится временной горизонт для покупки таких билетов.
Мы писали, что Укрзализныця во избежание миллионных убытков объявила о намерениях полностью изменить тарифную модель с 1997 года.
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