Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Женские купе будут еще в четырех поездах Укрзализныци arrow

Женские купе будут еще в четырех поездах Укрзализныци

12 июля 2024 19:38
Валерия Барановская - редактор
Укрзализныця добавит женские купе в еще четыре поезда
Женское купе в Укрзализныце. Фото: Вечерний Киев
Валерия Барановская - редактор

Укрзализныця увеличила количество рейсов с женскими купе. Билеты на поезда с такими вагонами можно будет приобрести с 13 июля.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в пятницу, 12 июля.

Читайте также:

Женское купе добавят еще в четыре поезда

С 1 августа Укрзализныця добавит женские купе к четырем рейсам дальнего сообщения:

  • ⁠№ 1/2 Харьков - Ивано-Франковск;
  • № 5/6 Запорожье - Ясиня;
  • № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;
  • ⁠№ 95/96 Киев — Рахов.

Билеты именно в эти купе можно будет приобрести уже с 13 июля. Посадка в соответствующие вагоны доступна женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

"На пике летнего сезона перевозок мы выбрали еще 4 направления с долгим временем курсирования, которые популярны именно для отдыха мам с детьми самого младшего возраста" , — отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Он рассказал, что Укрзализныця продолжает расширять проект по женским купе в поездах. Сейчас у них рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%.

"Мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12. По стоимости они традиционно никак не будут отличаться от других купе аналогичного типа на конкретном рейсе, но будут гарантировать определенную конфиденциальность и ощущение безопасности во время путешествия" , — подчеркнул Лященко.

Женские купе в Укрзализныце.
Поезда, где есть женские купе. Фото: скриншот сообщения Укрзалізниці

Напомним, половина вагонов железнодорожного перевозчика Укрзализныци оборудована кондиционерами. В то же время, увеличить в течение этого лета количество таких вагонов невозможно.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця расширила перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военных. К тому же, увеличится временной горизонт для покупки таких билетов.

Мы писали, что Укрзализныця во избежание миллионных убытков объявила о намерениях полностью изменить тарифную модель с 1997 года.

Киев поездки Укрзализныця Харьков Украина Ивано-Франковск поезда купе поезд

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля