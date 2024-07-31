Сдавал позиции ВСУ россиянам — житель Краматорска получил приговор

Судебное заседание. Иллюстративное фото: sudreporter.org

Житель Краматорска незаконно распространял информацию о местонахождении Вооруженных сил Украины. Индустриальный районный суд города Днепра признал мужчину виновным и посадил в тюрьму.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

По данным следствия, в марте 2023-го обвиняемый вел личную переписку в приложении Telegram с пользователем под псевдонимом и направил ему информацию, что украинские военные базируются на территории общеобразовательной школы, на станции юных техников и в бывшей музыкальной школе.

В судебном заседании мужчина вину признал частично. Подтвердил, что передавал собеседнику информацию о расположении ВСУ в городе Краматорске. Но отметил, что тогда, якобы, не считал, что распространяет информацию о миссионахождении ВСУ, поскольку считал общение конференционным. Умысла распространять информацию о пребывании ВСУ, казалось бы, не было.

Через три дня после последнего отправленного сообщения злоумышленник был официально задержан. Переписка сохранилась на мобильном телефоне, который у него изъяли.

Кроме того, выяснилось, что обвиняемый являлся участником группы, в которой негативно оценивались органы государственной власти Украины, работники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки изображались как организованная преступная группа, публиковались места выдачи повесток. В группе "Краматорская обстановка" распространялась информация, что территория Украины будет включена в государственное образование, совпадающее с границами границ СССР.

Мужчину приговорили к шести годам лишения свободы.

Напомним, недавно в Украине разоблачили группу лиц, которые готовили поджоги в странах ЕС по заказу России. Полиция одновременно провела около 40 обысков по месту фактического проживания и в автотранспорте причастных лиц.

Также мы писали, что в Николаевской области Служба безопасности Украины задержала информаторку ФСБ, которая способствовала враждебным артиллерийским ударам по Очакову и его морской акватории. Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.