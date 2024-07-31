Здавав позиції ЗСУ росіянам — житель Краматорська отримав вирок

Судове засідання. Ілюстративне фото: sudreporter.org

Житель Краматорська незаконно поширював інформацію про місцезнаходження Збройних сил України. Індустріальний районний суд міста Дніпра визнав чоловіка винним та посадив у в’язницю.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

За даними слідства, у березні 2023-го обвинувачений вів особисту переписку в додатку Telegram із користувачем під псевдонімом і надіслав йому інформацію, що українські віськові базуються на території загальноосвітньої школи, на станції юних техніків і в колишній музичній школі.

У судовому засіданні чоловік вину визнав частково. Підтвердив, що передавав співрозмовнику інформацію про розташування ЗСУ в місті Краматорську. Але зазначив, що тоді, нібито, не вважав, що розповсюджує інформацію про місезнаходження ЗСУ, оскільки вважав спілкування конференційним. Умислу розповсюджувати інформацію про перебування ЗСУ, начебто, не мав.

Через три дні після останнього надісланого повідомлення зловмисник був офіційно затриманий. Переписка збереглася на мобільному телефоні, який у нього вилучили.

Крім того, зʼясувалося, що обвинувачений був учасником групи, в якій негативно оцінювалися органи державної влади України, працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зображувалися як організована злочинна група, публікувалися місця видачі повісток. У групі "Краматорск обстановка" розповсюджувалась інформація, що територія України буде включена до державного утворення, що співпадає з межами кордонів СРСР.

Чоловіка засудили до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно в Україні викрили групу осіб, які готували підпали в країнах ЄС на замовлення Росії. Поліція одночасно провела близько 40 обшуків за місцями фактичного мешкання і в автотранспорті причетних осіб.

Також ми писали, що на Миколаївщині Служба безпеки України затримала інформаторку ФСБ, яка сприяла ворожим артилерійським ударам по Очакову та його морській акваторії. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.