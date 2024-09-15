Как суд наказал жителя Ровенской области, занявшего более шести гектаров чужого земельного участка

Судья. Фото иллюстративное: sylapravdy.com

В Ровенской области мужчина самовольно занял под посев пшеницы более шести гектаров земли. Разрешительных документов на обработку этого участка у него не было.

Об этом говорится в приговоре, который Гощанский районный суд Ровенской области вынес во вторник, 10 сентября.

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Детали дела

В марте текущего года фигурант решил распахать более шести гектаров земли между селами Мнишин и Подоляны Ровенского района, чтобы выращивать на этой территории сельскохозяйственные культуры. Участок, на который обвиняемый, по данным следствия, не имел никаких разрешительных документов, обработал и засеял пшеницей тракторист. Этого работника нарушитель нашел с помощью объявления. Своими действиями подсудимый нанес законному владельцу ущерб на сумму почти в 166 тысяч гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания нарушитель полностью признал свою вину, раскаялся и попросил не наказывать его слишком строго. Мужчину признали виновным в самовольном занятии земельного участка (часть первая статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины). Согласно решению суда, он должен уплатить штраф в размере 3 400 гривен.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать путем подачи апелляции.