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Житель Рівненщини засіяв кілька гектарів чужої землі — яке покарання обрав для нього суд

15 вересня 2024 07:21
Чекарьова Марія - редактор
Як суд покарав жителя Рівненщини, який зайняв понад шість гектарів чужої земельної ділянки
Суддя. Фото ілюстративне: sylapravdy.com
Чекарьова Марія - редактор

У Рівненській області чоловік самовільно зайняв під посів пшениці більш ніж шість гектарів землі. Дозвільних документів на обробку цієї ділянки він не мав.

Про це йдеться у вироку, який Гощанський районний суд Рівненської області ухвалив у вівторок, 10 вересня.

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Деталі справи

У березні поточного року фігурант вирішив розорати понад шість гектарів землі між селами Мнишин і Подоляни Рівненського району, аби вирощувати на цій території сільськогосподарські культури. Ділянку, на яку обвинувачений, за даними слідства, не мав жодних дозвільних документів, обробив і засіяв пшеницею тракторист. Цього працівника порушник знайшов за допомогою оголошення. Своїми діями підсудний завдав законному власнику збитків на суму майже у 166 тисяч гривень.

Рішення суду

Під час судового засідання порушник повністю визнав свою вину, розкаявся та попросив не карати його надто суворо. Чоловіка визнали винним у самовільному зайнятті земельної ділянки (частина перша статті 197-1 Кримінального кодексу України). Згідно із рішенням суду, він має сплатити штраф у розмірі 3 400 гривень.

Наразі вирок ще не набув законної чинності. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити шляхом подачі апеляції.

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