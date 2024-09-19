На границе с Румынией местные жители организовали схему переправки мужчин за границу – их разоблачили

Задержанные мужчины. Фото: ГПСУ

Недалеко от границы с Румынией пограничники вместе с нацгвардейцами задержали мужчин, которые пытались пересечь границу. Схему переправки организовали местные жители.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) в четверг, 19 сентября.

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По данным пограничников, недалеко от границы был остановлен автомобиль с шестью мужчинами и водителем. Еще один автомобиль с водителем и пассажиром был задержан после короткого преследования.

"Выяснилось, что местные жители подвозили "клиентов" в определенную точку, чтобы указать им дальнейший маршрут движения в соседнюю страну в обход пунктов пропуска", — говорится в сообщении.

За свои услуги переправщики планировали получить по 10 000 долларов.

"На всех задержанных были составлены административные протоколы. В настоящее время продолжаются следственные действия по поиску главного организатора этой схемы", — подытожили в ГПСУ.