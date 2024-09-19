На кордоні з Румунією місцеві жителі організували схему переправки чоловіків за кордон — їх викрили

Жителі прикордоння за шалені гроші обіцяли переправити чоловіків до Румунії — схему викрили
Неподалік кордону з Румунією прикордонники разом із нацгвардійцями затримали чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Схему переправлення організували місцеві жителі.
Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у четвер, 19 вересня.
Схема переправки чоловіків до Румунії
За даними прикордонників, неподалік кордону було зупинено автомобіль з шістьма чоловіками та водієм. Ще один автомобіль з водієм та пасажиром затримали після короткого переслідування.
"Зʼясувалось, що місцеві мешканці підвозили "клієнтів" до визначеної точки, щоб вказати їм подальший маршрут руху до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за свої послуги переправники планували отримати по 10 000 доларів.
"На всіх затриманих було складено адміністративні протоколи. Наразі тривають слідчі дії для пошуку головного організатора цієї схеми", — підсумували в ДПСУ.
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