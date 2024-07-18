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Жительница Херсона "продавала" несуществующую Playstation4 — суд вынес приговор

18 июля 2024 18:08
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Продавала несуществующую Playstation – суд избрал женщине наказание
Заседание в суде. Иллюстративное фото: Стрыйский горрайонный суд
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Жительница Херсона "продавала" Playstation 4, которой не располагала. Известно, что она обманула 21 человека. Обвиняемая признала свою вину и компенсировала пострадавшим нанесенный ущерб.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, 4 января 2024 года женщина опубликовала объявление о продаже игровой приставки "Playstation 4" за 12000 гривен. Она обещала отправить товар после получения предоплаты, однако на самом деле указанный товар у нее отсутствовал.

В период с 12.01.2024 по 18.01.2024 злоумышленница обманула 21 человека, и нанесла им ущерб на сумму около 10 тысяч гривен.

Женщина распорядилась деньгами по своему усмотрению. Она полностью возместила материальный ущерб потерпевшим и выразила искреннее раскаяние за свои действия.

Решение суда

Приняв решение, суд признал женщину виновной в совершении серии уголовных правонарушений. Она была приговорена к двум годам лишения свободы. Ей был назначен общий срок заключения на 4 года и 8 месяцев, включая предварительный приговор Киевского районного суда Одессы от 8 ноября 2022 года.

Напомним, в Николаеве вынесли приговор женщине, которая нашла на улице банковскую карту и за чужие средства рассчиталась в магазине. Женщину сначала приговорили к заключению, но затем заменили наказание годом испытательного срока.

В Киеве неоднократно судимый мужчина воровал из магазинов алкоголь известных дорогих брендов. Общая сумма ворованного превышает три тысячи гривен.

Также гражданин Российской Федерации совершил кражу в строительном гипермаркете "Эпицентр" в Киеве. Мужчина украл несколько тюбиков зубной пасты.

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