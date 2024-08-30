Как суд наказал жительницу Тернопольской области за причастность к организации азартных игр

Судья. Фото иллюстративное: zib.com.ua

В Тернопольской области оштрафовали женщину, которая работала администратором и кассиром в организации азартных игр. Казино, работницей которого была фигурантка, не имело лицензии.

Об этом говорится в приговоре, который Борщевский районный суд Тернопольской области вынес в понедельник, 12 августа.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, не позднее января 2022 года житель Тернопольской области установил в нежилом помещении компьютеры со симуляторами игровых автоматов. К нелегальному бизнесу он привлек еще троих граждан, в частности в период с января по март 2023 года среди его сообщников была администратор и кассир Оксана Бескидяк.

Женщина должна была пускать в заведение только проверенных людей. Также она принимала ставки, создавала счета игроков и выдавала выигрыши.

Деятельность нелегального казино разоблачили 15 марта 2023 года. Во время обысков правоохранители изъяли деньги и компьютеры.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая полностью признала свою вину, раскаялась и попросила, чтобы ее не наказывали слишком строго. Женщина объяснила, что была вынуждена устроиться на эту работу из-за сложного материального положения.

Суд признал фигурантку виновной в незаконной организации азартных игр (часть пятая статьи 27 и первая часть статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины). В качестве наказания ей назначили штраф в размере 127,5 тысяч гривен. Также женщине на год запрещено заниматься организацией азартных игр. В течение 30 дней со дня оглашения приговор можно оспорить путем подачи апелляции.