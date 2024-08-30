Як суд покарав жительку Тернопільщини за причетність до організації азартних ігор

Суддя. Фото ілюстративне: zib.com.ua

На Тернопільщині оштрафували жінку, яка працювала адміністраторкою й касиркою в організації азартних ігор. Казино, робітницею якого була фігурантка, не мало ліцензії.

Про це йдеться у вироку, який Борщівський районний суд Тернопільської області ухвалив у понеділок, 12 серпня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, не пізніше січня 2022 року мешканець Тернопільської області встановив у нежитловому приміщенні комп'ютери зі симуляторами гральних автоматів. До нелегального бізнесу він залучив ще трьох громадян, зокрема в період із січня по березень 2023 року серед його спільників була адміністраторка й касирка Оксана Бескидяк.

Жінка мала пускати до закладу лише перевірених людей. Також вона приймала ставки, створювала рахунки гравців і видавала виграші.

Діяльність нелегального казино викрили 15 березня 2023 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили гроші й комп'ютери.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена повністю визнала свою провину, розкаялася та попросила, аби її не карали надто суворо. Жінка пояснила, що була змушена влаштуватися на цю роботу через складне матеріальне становище.

Суд визнав фігурантку винною в незаконній організації азартних ігор (частина п'ята статті 27 та частина перша статті 203-2 Кримінального кодексу України). В якості покарання їй призначили штраф у розмірі 127,5 тисячі гривень. Також жінці протягом року заборонено займатися організацією азартних ігор. Протягом 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити шляхом подання апеляції.