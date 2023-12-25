Что категорически нельзя делать на Новый год-2024 — главные запреты и приметы

Женщина, которая плачет в Новый год. Фото: Freepik

Ни для кого не секрет, что 2024 год — это год Зеленого Деревянного Дракона, поэтому очень важно соблюдать все правила, чтобы не вызывать злость у символа года. Следует знать, что категорически не рекомендуется делать на Новый год, иначе будет беда.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать на Новый год-2024.

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На Новый год существует множество различных запретов, которые важно выполнять, чтобы не разозлить символ года. Следует записать где-то себе, чтобы не нарушать эти запреты и не принести беду в свою жизнь. Читайте очень внимательно, потому что потом могут быть проблемы.

Так, согласно народным приметам, категорически нельзя встречать Новый год в доме, где очень грязно, иначе ваша жизнь может измениться в плохую сторону. Также 31 декабря нельзя ссориться с кем-то, чтобы не войти в новый год с плохим настроением.

Ссора между двумя людьми на Новый год. Фото: Freepik

Если у вас до сих пор не установлена новогодняя елка, самое время это сделать, ведь без нее нельзя встречать год Деревянного Дракона. Вы наверняка удивитесь, ведь в канун Нового года даже нельзя заниматься рукоделием.

В народе также говорят, что нельзя готовить блюда на новогодний стол, если есть плохое настроение, иначе символ года может обидеться на вас. Дело в том, что это несет негативную энергетику, поэтому все блюда должны быть приготовлены в хорошем настроении.

Что еще нельзя делать на Новый год-2024

В канун Нового года-2024 позаботьтесь о том, чтобы не встречать его наедине, иначе символ года может оставить такую одинокую жизнь вам. Но в одиночестве можно провести старый год, только если вы сами этого хотите, однако в этом случае лучше почитать книгу, посмотреть фильм или заняться хобби.

Женщина, которая празднует Новый год в одиночестве. Фото: Mirror

Также не стоит одевать старую одежду и встречать Новый год в компании одних женщин. Кроме того, переходить к новому году не нужно с пустым кошельком, иначе Зеленый Деревянный Дракон так и оставит вас ни с чем. Не берите взаймы деньги 31 декабря, а также первого и второго января.

Напомним, мы писали о том, что категорически не рекомендуется дарить на Новый год-2024.

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